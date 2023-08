Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti, sul posto dopo pochi minuti, hanno bloccato in entrambi i sensi di marcia la via, impedendo preventivamente una eventuale fuga di malviventi. Così sono riusciti a bloccare una persona che stava armeggiando intorno ad un veicolo in sosta. L'uomo aveva appena asportato due biciclette ancorate all’apposita pedana, posta sul retro del veicolo, forzando il lucchetto della catena di ancoraggio e successivamente il gancio. Dopo di che aveva iniziato a percorrere velocemente la via, spingendo le due biciclette.Grazie al tempestivo intervento, è stato possibile recuperare le due bici, una Mountain Bike di colore nero del valore di 2.000 Euro e una da corsa di colore giallo-nero del valore di 5.000 Euro.Il proprietario è risultato essere un turista tedesco in visita in Italia con la famiglia, che aveva deciso di passare la notte in città e parcheggiare il proprio autoveicolo negli spazi consentiti alla sosta. Dopo aver effettuato gli accertamenti presso le strutture alberghiere del capoluogo, lo stesso è stato individuato dagli operatori, informato del reato subito, ma anche dell’immediato recupero della refurtiva, e invitato a recarsi in Questura per presentare la querela.Lo straniero fermato, già sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.G., è stato denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri, per cui la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.Il turista tedesco, giunto in mattinata in questura con la moglie e il figlio, al termine degli atti di rito, si è visto riconsegnare le biciclette intonse, potendo così riprendere il suo programma di viaggio, non prima di aver ringraziato gli agenti che hanno sventato il furto.