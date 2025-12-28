Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Cataldo: sfondano recinzione del cimitero e tentano di dare fuoco ad un golf cart. Il Comune denuncia

Gli atti la scorsa notte, sul lato degli orti. Il sindaco: 'Amara scoperta, altri episodi nei giorni scorsi ma non ne avevamo dato notizia'

Nella notte ignoti hanno sfondato la recinzione del cimitero di San Cataldo dal lato degli orti comunali. Sono stati danneggiati alcuni pannelli in un'area dove si trovano i bagni, è stato rovesciato un “golf cart” cui è seguito un tentativo di dar fuoco al mezzo, fortunatamente senza riuscire a incendiarlo. Tutti i cancelli di accesso risultavano regolarmente chiusi. L'amministrazione comunale sporgerà regolare denuncia.
'Quella di questa mattina è stata sicuramente una brutta e amara scoperta – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – Nei giorni scorsi abbiamo registrato aperture forzose, e non sempre solo causate da malfunzionamenti, degli ingressi al cimitero San Cataldo e non ne abbiamo dato notizia per non alimentare polemiche. Non si comprende a chi possa giovare danneggiare attrezzature pubbliche e ci auguriamo sentitamente che quello di stanotte sia un fatto che non si ripeterà'.

 

Nella foto sopra, la golf car utilizzata dal personale per i servizi interni al cimitero e, sotto, il pannello della porta sfondato

 


 

