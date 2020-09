Sanificazione bus, Seta risponde a Faisa/Cisal: 'E' sempre garantita'

'Possiamo garantire agli utenti Seta che le operazioni di sanificazione giornaliere dei mezzi non si sono mai interrotte: tutti i mezzi, oltre 250 mezzi del bacino provinciale di Modena, vengono sottoposti a pulizia e sanificazione prima di prendere servizio, come disposto dalle normative nazionali.Le operazioni vengono eseguite giornalmente da parte del personale specializzato, composto da diversi addetti, fornito da ditta esterna presso i depositi principali di Modena, Sassuolo, Vignola, Pavullo e Finale Emilia. E' inoltre garantita da parte degli autisti anche la sanificazione dei mezzi che non transitano durante il giorno da uno dei depositi principali e che finiscono il turno in uno dei restanti depositi periferici, nei quali non opera la ditta esterna'. Così la società che il gestisce il trasporto pubblico in provincia di Modena risponde ai rilievi esposti a La Pressa del referente provinciale Faisa/Cisal Giuseppe Rendace secondo il quale il passaggio, dal 14 settembre scorso, al servizio di sanificazione ad una società esterna all'azienda (e non più a personale interno), avrebbe provocato in diversi casi la mancata sanificazione dei mezzi stessi. Seglazione respinta nel merito dalla società che confermando l'affidamento ad una ditta esterna ha altresì confermato la regolare attività nel rispetto delle normative vigentiL'azienda assicura il monitoraggio costante ed accurato dell'effettiva realizzazione della sanificazione dei mezzi, sia dal punto di vista numerico sia da quello qualitativo'