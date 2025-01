Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono stati celebrati lunedì nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo i funerali di Sandra Capitolo, stimato medico pneumologo, per lunghi anni in servizio al Policlinico di Modena. L’Azienda Ospedaliero di Modena commemorarne la figura, organizzando un incontro assieme ai professionisti che hanno avuto modo di conoscerla e lavorare al suo fianco.'La dottoressa Sandra Capitolo è morta il 17 gennaio presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo, all’età di 78 anni. Figura di straordinaria dedizione e competenza, ha lasciato un’impronta indelebile sia nel campo medico che nella promozione culturale - ricorda l'Aou -. Nata a Cuneo il 20 dicembre 1946, si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1971. Dal 1972 intraprese con passione l’attività di medico pneumologo, dedicandosi in particolare alla cura della tubercolosi, dell’asma e dell’oncologia polmonare.

Lungo la sua brillante carriera, ha operato presso il reparto di pneumologia dell’Ospedale di Modena, per poi assumere la direzione della clinica di famiglia, l’Istituto Climatico di Robilante, dove ha ricoperto il ruolo di direttrice e primaria, contribuendo a sviluppare la riabilitazione respiratoria'.'Oltre alla sua carriera medica, la dottoressa Capitolo si è dedicata allo studio e alla diffusione del Taijiquan, disciplina che aveva intrapreso nel 1990 sotto la guida del Gran Maestro Li Rong Mei. Nel 1996 ha fondato a Modena l’Associazione Taoista Tien Li, un centro di eccellenza per l’insegnamento del Taijiquan e per la diffusione della filosofia taoista. La dottoressa Capitolo si è distinta nel promuovere i benefici medici e culturali di questa disciplina, contribuendo a una maggiore consapevolezza sull’interconnessione tra corpo e mente. La dottoressa Sandra Capitolo lascia un esempio luminoso di professionalità, impegno e amore per la conoscenza, che continuerà a ispirare coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei'.