Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 25enne, raggiunto e fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di numerose banconote di diverso taglio, per un totale complessivo di circa 1.200 euro.All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti svariati involucri di cellophane termosaldato divisi in piccole confezioni, contenenti - come accertato da successiva prova narcotest – 50 grammi di hashish e 33,20 grammi di cocaina.Nella disponibilità del 27enne sono state rinvenute altre banconote di diverso taglio, per un totale complessivo di 120 euro.All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto per entrambi gli indagati.I due giovani, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, che dopo aver vagliato la loro posizione, ha istruito, per lo straniero irregolare, il provvedimento ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.