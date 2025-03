Castelvetro: marocchino sorpreso con la droga, arrestato dai carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri di Castelvetro e di Sassuolo hanno arrestato un uomo 40enne, di origini marocchine, colto in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma il 27 febbraio hanno notato un uomo armeggiare sospettosamente all’esterno di un garage. I militari si sono avvicinati a lui per identificarlo, ma appena compreso il loro intento è entrato nel garage chiudendosi al suo interno, impedendo l'accesso immediato ai militari. Subito dopo ha tentato di uscire dal locale utilizzando un'altra apertura. Tentativo subito vanificato dall'intervento di un'altra pattuglia. Sottoposto a perquisizione sul posto, l'uomo è stato trovato in possesso di una confezione in plastica contenente circa 5 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi, e la somma contante di 175 euro.

Sospettando la detenzione di altro stupefacente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione nel garage in cui l’interessato si era prima rinchiuso e nell’appartamento occupato dallo stesso, rinvenendo e sequestrando altri 42 grammi (45 dosi) di cocaina e altri 600 euro in contanti, oltre a due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.Contributo importante per il ritrovamento dello stupefacente è stato dato dal cane “Hector”, del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Sassuolo, che ha fiutato la presenza di parte della droga – 19 dosi di cocaina – nascosta all’interno di un sifone/tubo di scarico del lavandino del garage.Il 40enne è stato portato in carcere a Modena. Il Gip del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetro e di permanenza notturna in casa.