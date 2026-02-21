Savino Di Noia rieletto alla presidenza dei Granatieri di Sardegna di Modena

Ieri 20 febbraio presso la Polisportiva Modena Est si è tenuta la cena annuale di tesseramento nell'occasione e stato indetto lo scrutinio per la carica di presidente ANGS sezione di Modena e del consiglio di sezione per il quadriennio 2026-2030, 'con la responsabilità di tener viva la storia del più antico corpo militare d'Italia'. Rieletto alla presidenza Savino di Noia, sono anche stati indicati i componenti del consiglio; il Gra. Gen. B. Massimo Meinero, il Gra. Magg. Paolo Casolari, il Gra. Serg. Gilberto Bergonzini, il Gra. Remo Giusti. 'Sono felice per la rielezione, grazie a tutti i soci per la fiducia accordatami' - afferma il presidente Savino Di Noia.