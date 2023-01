Sciopero in Hera: martedì 30 criticità nella raccolta differenziata

Ad annunciarlo la stessa società di servizi che non esclude disagi anche nella giornata del 31

Il Gruppo Hera ha comunicato oggi che 'nel corso della giornata di lunedì 30 gennaio, nella provincia di Modena, a causa di un’iniziativa sindacale nell’impianto di destinazione delle raccolte differenziate, si verificheranno rallentamenti e criticità nel ritiro dei rifiuti che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.



Per minimizzare i disagi - prosegue la Società - verrà data la precedenza al ritiro delle raccolte porta a porta previste per quella data, compatibilmente con i limiti imposti dallo sciopero annunciato'



Nello scusarsi per i disagi che si verificheranno Hera 'assicura la massima celerità nel recupero delle attività di raccolta dei rifiuti previste per lunedì e che, necessariamente, dovranno essere rimandate'.





