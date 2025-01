Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha cercato per 20 anni, ma ora una madre 87enne di Rimini, Maria Mini, ha ritrovato il figlio, scomparso nel 2004 quando aveva trent'anni. L'uomo, Stefano Zini, è stato ritrovato a Conegliano durante un controllo della polizia locale: ora vive una esistenza da clochard.La madre, assistita dall’associazione Penelope alla quale si è rivolta solo nel 2022, è riuscita a incontrarlo, ma il figlio ha manifestato la decisione di continuare a vivere per strada. Non tornerà a Rimini, continuerà viceversa la sua vita da senzatetto.