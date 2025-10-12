Giovani violenti: scontro a calci pugni e cinghiate tra giovani in centro a Modena

Ancora violenza tra gruppi di giovani nel cuore della città. Quella appena trascorsa è stata un’altra notte movimentata a Modena, dove, è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di giovani nordafricani sfociata via Scarpa, zona ancora affollata da passanti e clienti dei locali notturni.



Le immagini, riprese in un video diventato virale sulla pagina Instagram 'Welcome Favelas', mostrano diversi ragazzi nordafricani che si colpiscono con calci e pugni e a colpi di cinghie, in mezzo alla strada, sotto gli occhi increduli di residenti e turisti.



Si tratta dell’ennesimo episodio che si inserisce in un’escalation di scontri, aggressioni e risse che stanno interessando le zone centrali di Modena, in particolare nei pressi dell’autostazione e delle vie limitrofe. Qui, ormai da mesi, si registra la presenza stabile di gruppi di giovani, spesso di origine straniera, coinvolti in episodi di degrado, microcriminalità e violenza, creando crescente preoccupazione tra i cittadini e i commercianti.



Allertata da alcuni presenti, la polizia è intervenuta con più volanti, ma all’arrivo delle forze dell’ordine i protagonisti della rissa si erano già dileguati. Gli agenti stanno ora conducendo accertamenti, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nonché il video della stessa pagina e in poche ore ha superato Il milione di visualizzazioni.

