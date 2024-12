Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Chiara Costetti, Presidente di Consiglio di Istituto promotrici, insieme ad altri presidenti, dell'incontro che giovedì sera ha portato sindaco, assessori e rappresentanti delle forze di Polizia ad un confronto diretto faccia a faccia con le famiglie sul problema che sta attanagliando scuole e giovane. L'offensiva di gruppi di giovani dediti ad atti di violenza, bullismo, aggressioni. Un incontro, lo ricordiamo, chiesto attraverso la raccolta di 8.000 firme e che ha visto circa 500 persone riunite presso la sala della parrocchia del Gesù Redentore, al Villaggio Giardino

Cosa fare ora?: 'Mantenere ciò che per la prima volta si è creato: una interlocuzione diretta in un incontro pubblico e al tavolo in prefettura. Tra due tre mesi verificheremo ciò che i rappresentanti del comune e delle istituzioni hanno fatto. Le promesse e gli impegni devono essere tradotti in fatti e noi verificheremo che ciò succeda. Come detto dagli incontri è emerso uno scollamento che è necessario recuperare tra istituzioni e realtà, ed in particolare realtà scolastiche. Ricordiamo che se non era per la raccolta firme e per la mobilitazione, un incontro così importante non sarebbe avvenuto. Su problemi di questo genere non siamo noi che dobbiamo anticipare le istituzioni e la politica. La politica non può arrivare dopo. Auspichiamo che quei canali di dialogo e di confronto che si sono aperti e l'ascolto promesso da parte delle istituzioni vengano mantenuti'