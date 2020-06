Scuola: la Provincia verifica la distanza, 'a distanza'

Un incontro a distanza, in video-conferenza, anche nel momento in cui le norme e soprattutto i ruoli istituzionali consentirebbero di farlo in presenza, per parlare di distanze, fisiche, all'interno delle scuole, e l'applicazione delle regole sul distanziamento, previste dal prossimo anno scolastico. Anche per quanto riguarda il trasporto scolastico. E' quello avuto tra il Presidente della Provincia, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti degli istituti scolastici superiori e i rappresentanti dell'Agenzia per ma mobilità di Modena (Amo).

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le misure previste finora per il prossimo anno scolastico nel documento del Comitato tecnico scientifico del ministero dell'Istruzione (tra cui il distanziamento di almeno un metro tra gli studenti in classe, obbligo dei dispositivi di protezione e le norme igieniche) e si è avviato un confronto con Amo, per programmare il trasporto scolastico e verificare le problematiche al fine di garantire servizi di trasporto adeguati in caso di scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli studenti, tenendo conto anche dei limiti di capacità dei mezzi imposti dalle norme per evitare assembramenti e che il 70 per cento degli utenti del trasporto pubblico extraurbano è rappresentato dagli studenti superiori.

Tomei ha evidenziato che è partita la verifica di tutti gli spazi negli edifici superiori per individuare le soluzioni più opportune a seconda delle caratteristiche delle singole scuole, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del ministero, a partire sulla razionalizzazione degli spazi attuali fino alla ricerca di eventuali nuovi.

La Provincia gestisce l'edilizia scolastica superiore destinata a oltre 34 mila studenti (500 in più rispetto allo scorso anno), distribuiti in 30 istituti scolastici che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.