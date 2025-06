Scuola Mirandola, docenti e genitori rispondono allo stato di agitazione sindacale: 'Nessun clima ostile, qualità didattica garantita'

Negli ultimi giorni, l'annuncio dello stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali SNALS, CISL e ANIEF, ha generato un acceso dibattito sulla situazione del personale docente e ATA della Direzione Didattica di Mirandola. Tuttavia, una parte degli insegnanti e dei genitori della scuola ha voluto prendere posizione per offrire una narrazione diversa, sottolineando un clima di lavoro sano e un impegno costante per la qualità della didattica.Un gruppo di docenti ha dichiarato di non riconoscersi nella descrizione allarmistica contenuta nel comunicato sindacale, respingendo l'idea di un ambiente caratterizzato da 'silenzi imposti' e 'lavoratrici stremate'. Gli insegnanti affermano che non ci sono state assemblee sindacali o consultazioni volte a evidenziare il presunto disagio e ribadiscono che l’integrità della didattica e il benessere degli alunni rimangono al centro del loro lavoro quotidiano. 'Non riscontriamo alcun pregiudizio tale da compromettere il futuro degli studenti,' sottolineano, criticando il tono allarmistico del comunicato e difendendo la serenità e la coesione del corpo docente.A supportare questa risposta e la descrizione della realtà da parte degli insegnanti, sono anche alcuni genitori della scuola, che hanno voluto esprimere il loro sostegno agli insegnanti e alla dirigente scolastica, Raffaella Pellacani.'Questa scuola è una comunità educativa viva e appassionata,' affermano, evidenziando la qualità dei progetti e delle iniziative realizzate negli ultimi anni, tra cui laboratori di scienze, matematica e arte, oltre ai camp gratuiti di inglese. 'Vediamo ogni giorno un ambiente positivo e stimolante per i nostri figli,' aggiungono, ringraziando tutto il personale scolastico per il lavoro svolto con passione e dedizione.In un momento di confronto acceso, docenti e genitori auspicano che la polemica possa ritornare in un contesto professionale e che il dialogo possa prevalere su una visione distorta della realtà scolastica. Nel frattempo, assicurano che il loro impegno per una scuola di qualità non verrà mai meno.Nella foto, la sede di via Giolitti della scuola primaria di Mirandola, sede della Direzione Didattica