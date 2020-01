Scuola primaria Galilei, Shoah ricordata col 'giardino della Memoria'

Oggi la scuola primaria Galilei di Modena ha ricordato la Shoah. Nel giardino antistante l'Istituto si è svolta una breve cerimonia alla presenza di un rappresentante del quartiere 4 e dei genitori.

Alla stessa hanno partecipato gli alunni, gli insegnanti che, nell'occasione, hanno realizzato decorazioni a tema per creare un 'Piccolo giardino della Memoria'. 'Nelle classi i bambini avevano riflettuto con i docenti sui fatti drammatici accaduti durante la seconda guerra mondiale, perché non dimenticare è un dovere' - si legge in una nota della scuola.