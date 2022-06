Si sorride e ci si diverte al Nerd Show di Bologna

Il mondo Nerd continua a divertire e ad attrarre sempre più persone, di tutte le età. La conferma arriva da Bologna dove, da sabato 25 giugno, presso il quartiere fieristico è in corso Nerd Show, la manifestazione organizzata da BolognaFiere che dal 2018 propone con successo crescente il meglio del mondo dei videogiochi, dei fumetti e della cultura Pop al tempo dei social. Già nella prima giornata si sono viste migliaia di persone varcare i cancelli della manifestazione per andare alla ricerca del fumettista più amato, incontrare le star del web, giocare con i videogames sfidandosi tra amici o cercare il gadget più originale dedicato al proprio eroe dei manga. Domani, domenica 26 giugno, i padiglioni 14, 16, 19 e l’area 43 saranno di nuovo aperti dalle 9 alle 19: dieci ore durante le quali è possibile essere parte attiva, anzi, interattiva, grazie alle tantissime iniziative e performance in programma.Il palco Pop/Comics a sua volta propone una fitta serie di appuntamenti e incontri con apprezzatissimi autori di fumetti tutti ingaggiati dalle più importanti case editrici a livello italiano e internazionale: tra questi Sara Magnoli, Gianluca Morozzi e Paolo Barbieri, oltre alle sfide “a schizzi d’inchiostro” tra Alessandro Vitti e Giuseppe Palumbo e di Samuel Spano contro Marco Mastrazzo. Numerosi anche gli workshop creativi, adatti a tutte le età, organizzati in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano, l’Accademia delle arti creative di Modena e la Scuola di fumetto e di manga di Bologna. All’Artist Alley, vero paradiso per gli appassionati di fumetti, i visitatori possono incontrare il colorista Fabio D’Auria (ore 13) e lo sceneggiatore/disegnatore Gianmarco Fumasoli (ore 15).Un palco interamente dedicato al K-Pop, musica apprezzatissima dai più giovani, che si ispira ai gruppi di cantanti coreani, proporrà una serie di performance per tutto l’arco della giornata. Il Palco Sci-Fi è invece dedicato a eventi che permettono di immergersi nei mondi di Star Wars, dei Manga e di Star Trek. Da non perdere il workshop condotto da Federico Paccani sui metodi per costruire una storia di fantascienza.Alla Gamers Arena, uno spazio di 35mila metri quadri, domani è il turno delle sfide a Warzone Mobius, Valorant Zowie Cup 5vs5, Super Smash Bros., Tekken 7, Just Dance e Rocket League 3vs3.Il ricco programma prevede anche le spettacolari esibizioni di Crossover Wrestling disciplina che unisce sport, combattimento e spettacolo. Alle 18.30 si terrà il Light Saber Combat Show, un’inedita sfida a colpi di spade luminose, alla quale prenderanno parte Florence Knight, Star Wars Club Perugia, Tortellino Laser e Saber Force Academy.L’area Bricks, dedicata agli intramontabili mattoncini, si espande per 3mila metri quadri (l’equivalente di quindici campi da tennis) e sarà letteralmente popolata da costruzioni e città realizzate dai migliori artisti italiani del settore. Chi non vorrà limitarsi a guardare avrà a disposizione uno spazio dove mettersi all’opera per costruire, assieme ad amici e familiari, gli oggetti più disparati.A tutto questo si aggiunge un vasto salone commerciale, una vera e propria cornucopia tutta da scoprire, dove gli appassionati possono trovare il videogioco, il fumetto preferito e i gadget più curiosi.I biglietti giornalieri sono disponibili al prezzo di 15 euro per gli adulti (gratis bambini fino a 6 anni e disabili accompagnati): info e prevendita su www.nerdshow.it.Press Office