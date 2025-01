Sicurezza sul lavoro: Modena in zona rossa, la UIL lancia l'allarme

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nonostante gli appelli di personalità istituzionali di grande rilievo, come il Presidente della Repubblica e il Papa, la situazione rimane drammatica.

Il segretario della UIL ha espresso il proprio sconcerto per la mancanza di attenzione da parte del Governo, evidenziando 'che la recente manovra di Bilancio non ha destinato alcun investimento per affrontare la questione della sicurezza sul lavoro. Nel contesto regionale, Modena resta in 'zona rossa' per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. La città si trova al secondo posto, dopo Bologna, sia per il numero di infortuni denunciati che per quello dei decessi. I dati dell'Inail, relativi al periodo gennaio-ottobre 2024, riportano 12.182 denunce di infortunio e 10 morti. Sebbene i numeri siano in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando gli infortuni erano stati 12.361 e i decessi 14, il segretario ha sottolineato che è ancora necessario attendere i dati definitivi dell'intero anno per una valutazione completa'.

La Uil, attraverso il suo coordinatore locale, ha inoltre ricordato 'l'importanza dello sciopero generale del 29 novembre, che ha visto la partecipazione di migliaia di lavoratori, uniti nel chiedere la fine della strage di morti sul lavoro. L'invito è chiaro: è necessario cambiare rotta. Per farlo, il sindacato chiede una maggiore formazione e informazione, iniziando dalle scuole e arrivando a coinvolgere le piccole e medie imprese, dove si registrano il maggior numero di infortuni mortali'.

Inoltre, la Uil sottolinea la 'necessità di intensificare i controlli, con un aumento del personale nelle istituzioni preposte, come gli Istituti Territoriali del Lavoro e le AUSL, e la creazione di un piano interforze che coinvolga anche i carabinieri e la polizia municipale. La collaborazione tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali è vista come fondamentale per affrontare il problema, che deve unire e non dividere'.



Il sindacalista ha anche proposto l'introduzione di un 'reato di omicidio sul lavoro' per i casi in cui il datore di lavoro risulti responsabile della morte di un lavoratore. In conclusione, la UIL ritiene fondamentale convocare quanto prima il tavolo del patto territoriale per definire le scelte politiche da attuare in modo immediato, con l'obiettivo di debellare il problema. Il segretario ha infine sollecitato l'Inail a destinare i 2 miliardi di euro di avanzo di bilancio per investire in formazione e informazione, auspicando che anche gli Enti Locali diano segnali concreti con investimenti mirati nella sicurezza sul lavoro.