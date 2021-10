Silvia Burdese alla guida della questura di Modena

Da oggi Silvia Burdese è il nuovo questore di Modena. Dal 2019 questore a La Spezia, assumerà operativamente l'incarico la prossima settimana.Originaria della provincia di Cuneo, ha conseguito il diploma del 1° Corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.Assegnata nel 1989 al Commissariato di PS presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e nel 1991 alla Questura di Torino, ove ha svolto l’incarico di Funzionario addetto e successivamente di Dirigente dell’Ufficio Stranieri.Vice Capo di Gabinetto dal 1999, è nominata nel 2001 Componente del Gruppo di lavoro interforze per la pianificazione della sicurezza dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e Coordinatore dei Gruppi di lavoro interforze ordine pubblico e controllo del territorio, incarichi per i quali è inviata a Salt Lake City come Osservatore della sicurezza dei XIX Giochi Olimpici Invernali 2002 e ad Atene nella fase di pianificazione della sicurezza dei XXVIII Giochi Olimpici 2004, in attività di cooperazione internazionale con quelle polizie e agenzie di sicurezza.Capo di Gabinetto della Questura di Torino da fine 2003, si è occupata tra l’altro dell’elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica di tutti gli eventi di rilievo, manifestazioni sportive massime serie, Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Torino 2006, Universiadi Invernali 2007, Ostensioni della Sindone, Vertici Internazionali, trasporti sensibili, grandi opere.Dal 2015 Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.Ufficiale al merito della Repubblica dal 2017, le è stata conferita Benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione dell’autunno 2000 in Piemonte.Il primo agosto 2019 è stata nominata Questore della provincia della Spezia e ora nuovo questore di ModenaLa dottoressa Burdese si insedierà in questura nelle prossime settimane: “La aspettiamo a Modena prima possibile – ha affermato il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli nel corso della seduta del Consiglio comunale – per ricoprire questo ruolo importante e impegnativo”. Il sindaco ha ricordato anche la figura del vicario del questore, Sabato Riccio, che nelle ultime settimane, dopo il trasferimento dell’ex questore Maurizio Agricola, “ha assunto le redini della questura garantendo una continuità ineccepibile nell’interesse della comunità”.