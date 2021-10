Silvia Burdese: 'Dal degrado alle baby gang ai cortei, obiettivo è sempre prevenire'

Non ha fatto in tempo ad insediarsi alla guida della questura di Modena che la cronaca ed il dibattito di questi giorni ed il primo incontro, oggi, con la stampa locale hanno fatto finire sulla scrivania alcune problematiche. Su tutte quella relativa alle cosiddette baby gang, e alle aggressioni come quella che di due giorni fa, davanti alla sede Ial di via Rainusso, nei confronti di uno studente. Due gruppi di etne diverse, tunisini da un lato e pakistani dall'altro tutti minorenni (sul tavolo della procura non c'è nessuna segnalazione di maggiorenne), materia per la procura dei minori a Bologna. Il questore ha già analizzato il quadro e precisa: 'Si tratta di un fatto importante, da circoscrivere, sul quale sta indagando la squadra mobile e che potrebbe presto a portare a provvedimenti come il divieto di frequentare luoghi e aree della città ma non parlerei di baby gang che rappresentano gruppi ben più strutturati ed organizzati'. Sul tavolo del nuovo questore anche la documentazione relativa ai cortei organizzati di sabato pomeriggio dai gruppi No Green Pass. E anche qui una precisazione: 'La questura non autorizza le manifestazioni ed i cortei ma può vietarli nel momento in cui ravvisa elementi di pericolosità e incompatibilità. A Modena non si sono presentati episodi aggressivi come in altre parti d'Italia. Dobbiamo partire dal fatto che il diritto di manifestare è tutelato la costituzione e va sempre garantito. E' nostro compito mediare con quelli che sono altri portatore di interesse e tra questi anche i commercianti o chi comunque ha il diritto di godersi altrattanto liberamente la città'.





Di fatto, un primo incontro di conoscenza reciproca si è così trasformata in un prima esposizione della linea rispetto ai temi più caldi dell'attualità e della sicurezza modenese: 'La ricchezza che c'è qui pone come prioritario il tema delle infiltrazioni malavitose. Da subito visiterò le aree più problematiche della città che presentano problemi soprattutto in certe fasce orarie'. Risposta lapidaria a chi chiede un commento al suo essere la prima donna alla guida della questura. 'Ci si arriva per merito, nulla di strano, non mi sono mai posta la questione'. Come dire, già il fatto che mi si chieda di commentare l'essere donna alla guida della questura significa porre una questione che dovrebbe avere bisogno di essere commentata.



Gi.Ga.