Silviana Siggillino riconfermata alla guida delle Acli di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si conclude così il 28esimo Congresso delle Acli Provinciali di Modena che ha visto, presso il Tempio di Modena, l’elezione dei quindici consiglieri che affiancheranno la presidente per i prossimi quattro anni. Con loro sono stati eletti anche i delegati e le delegate ai congressi regionale e nazionale.Il Consiglio Provinciale è dunque così composto: Silviana Siggillino, presidente provinciale; Alberto Gabriele Bonilauri, vice presidente vicario; Guido Capiluppi, vice presidente; i consiglieri e le consigliere: Francesca Maletti, Maurizio Maio, Lucia Montorsi, Francesca Amorelli, Eugenio Veronesi, Corinto Corsi, Danilo Bertani, Gaetano Alessandro Buffo (segretario), Paola Piccinini, Giuseppe Borghesani, Elena Carandini e Barbara Fuzzi.Il compito delle elette e degli eletti sarà quello di indirizzare l’associazione, che conta a oggi 2300 soci, nella sua azione sociale, promuovendo il volontariato e facendo rete con le realtà del territorio modenese.



“Ho chiesto ai nostri circoli - dichiara la presidente Siggillino - di segnare con ancora più forza la loro impronta nei prossimi anni di mandato della nostra associazione. Ho chiesto di continuare ad allargare la loro azione, muovendosi e contaminando positivamente le comunità, le Acli tutte, con le buone pratiche che hanno saputo realizzare e progettare in questi anni. Dopo aver ricostruito e consolidato i circoli della provincia negli anni difficili della pandemia e della crisi energetica - conclude - il prossimo mandato deve essere quello della costruzione di futuro. E continuare a tessere per fare rete. L'unica via per una società più giusta, una società di pace, una comunità forte”.