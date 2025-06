Sinistri stradali e documenti falsi: giornata di formazione per operatori Polizia Locale e di Stato

Con oltre 2.200 incidenti stradali rilevati nel solo biennio 2023-2024, la Polizia Locale si conferma protagonista assoluta nella gestione dell’infortunistica stradale. Un’attività complessa e in continua evoluzione, che richiede non solo competenze tecniche, ma anche capacità di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose, come la circolazione di documenti falsi. È proprio su questi due fronti – rilievi stradali e falso documentale – che si è focalizzato il seminario formativo svoltosi a Modena presso la Sala Pucci, promosso dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) e dal Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).L’iniziativa, rivolta agli operatori della Polizia Locale e della Polizia di Stato, ha visto la partecipazione di oltre 110 agenti, offrendo una preziosa occasione di aggiornamento accreditato su due delle materie oggi più critiche per chi opera sulle strade.Nel corso dell’incontro,ha evidenziato l’importanza della preparazione sul campo: 'Rilevare un incidente non è mai un’operazione meccanica. Ogni sinistro nasconde dinamiche complesse, responsabilità, ricostruzioni tecniche. E quando entra in gioco anche la questione documentale, il rischio cresce: un documento falso può essere la chiave d’accesso per reati gravissimi come traffico internazionale, immigrazione clandestina o terrorismo.Saperlo riconoscere è essenziale.'A sottolineare il carico operativo della Polizia Locale è stataSegretario Sulpl Modena: 'Solo nel 2023 e nella prima metà del 2024, a Modena abbiamo già superato i 2.200 incidenti rilevati, e siamo già oltre quota 1.000 a giugno di quest’anno. In quasi tutti questi casi, è la Polizia Locale a intervenire per prima. La formazione continua è vitale: un rilievo fatto bene perde ogni valore se non sappiamo con chi realmente abbiamo a che fare.'Durante il seminario, grande attenzione è stata dedicata anche alla falsificazione dei documenti, con l’analisi tecnica delle principali metodologie usate – dalla calcografia alla litografia – e l’esame di casi concreti presentati dal Comandante Romagnoli, relatore di rilievo nazionale. L’obiettivo è rafforzare negli operatori la capacità di identificare documenti contraffatti provenienti da tutto il mondo: passaporti russi, patenti cilene, permessi internazionali.La presenza del Comandante della Polizia Stradale di Modena, Torpedone, e del Comandante della Polizia Locale, Sola, ha confermato la rilevanza dell’evento, che ha rappresentato un momento di confronto tra diverse forze impegnate quotidianamente sul fronte della sicurezza.Il Sulpl, da quasi trent’anni, organizza iniziative formative su tutto il territorio nazionale.Questo appuntamento, realizzato con il SAP, ha ribadito il valore del lavoro congiunto tra corpi di polizia diversi ma uniti dalle stesse sfide: garantire legalità, prevenire i reati, tutelare i cittadini, partendo – spesso – proprio dalla strada' - ha concluso Elisa Falcinelli.Gi.Ga.