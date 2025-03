Soliera, l'amore per il legno ha unito 60 tornitori da tutta Italia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre 60 tornitori provenienti da tutta Italia si sono ritrovati oggi per un momento conviviale e di scambio di esperienze a Soliera. Si tratta del sesto appuntamento di questo tipo, un evento che è divenuto ormai una tappa fissa (e tra le più partecipate) per gli appassionati del settore. Nel laboratorio di Vittorio, tornitori esperti e amanti del legno si sono confrontati sulle tecniche di lavoro, sulla scelta degli strumenti e hanno mostrato i risultati della loro attività di artigianato artistico. Passeggiando tra i banchi e le mensole del laboratorio è stato così possibile ammirare penne, ampolle, vasi cesellati, tavolini, trottole, sculture: vere e proprie opere d'arte, pezzi unici ottenuti valorizzando le vene di tronchi e radici di legno, ognuno diverso dall'altro, ognuno con una storia e una provenienza geografica che racchiude culture e tradizioni, lontane e vicine.

Dal variegato ulivo al prezioso ebano, passando per i profumi del pino e della tuia. E ancora il legno degli alberi da frutta, radici con disegni intrecciati, sezioni circolari di alberi che hanno attraversato il tempo e che continuano a regalare una parte viva di sè.E le opere, frutto di lunghe ore di lavoro, nate unendo la fantasia dei tornitori al rispetto per le venature del legno, sono divenute oggi una occasione per raccontare a chi condivide la stessa passione una parte di se stessi, il percorso e la ricerca personale che hanno guidato ognuno. Un modo per affermare, attraverso la vita del legno, anche una parte della propria identità.Nell'incontro di questa mattina nessun fine di lucro, nessun pezzo esposto era in vendita oggi, nessuna appartenenza formalizzata. Al termine ognuno ha messo a disposizione una opera per il cosiddetto 'swap', uno scambio con un altro tornitore a sorteggio. Un modo semplice per rendere il confronto ancor più concreto.