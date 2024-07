Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari dopo aver ispezionato garage e cantine, alcuni dei quali presentavano segni di effrazione, nell’accedere in una cantina, notavano che qualcuno, dall’interno, ne impediva l’accesso esercitando pressione sulla porta. Una volta entrati, i militari hanno fermato un 34enne, di origine magrebine, con precedenti di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un attrezzo artigianale utilizzato per forzare le serrature, nonché uno zaino contenente diversa refurtiva (1 videocamera, 4 macchine fotografiche, 3 orologi, 5 telefoni cellulari e alcuni monili in oro). L’arnese è stato posto in sequestro mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.L’uomo è stato così arrestato in flagranza per furto aggravato continuato e questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.