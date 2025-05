Spacciava al Novi Sad: arrestato dalla polizia, ancora libero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 20 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il fatto riporta al pomeriggio di ieri quando, intorno alle ore 17.00, durante un servizio di controllo del territorio, personale della Squadra Volante ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno del parco Novi Sad. Il 20enne, già noto alle Forze dell’Ordine, alla vista della Polizia, ha cercato di eludere il controllo, nascondendosi dietro alcuni cespugli. Fermato e identificato dagli agenti, è stato trovato in possesso di una dose di hashish pronta per la cessione e 255 euro, in banconote accartocciate di diverso taglio. L’indagato, nel tentativo di fuga, ha lasciato cadere a terra un involucro, all’interno del quale è stata rinvenuta della cocaina. Il 20enne, privo di documenti di riconoscimento e inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale emesso a marzo scorso, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che sta vagliando la sua posizione.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.