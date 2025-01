Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nella giornata di ieri, intorno alle ore 11.00, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona parco Novi Sad, ha notato due giovani dall’atteggiamento sospetto, verosimilmente intenti ad effettuare uno scambio di stupefacente.Uno dei due ragazzi, raggiunto e fermato dagli operatori, è stato trovato in possesso di un involucro trasparente contenente – come accertato da successiva prova narco test – sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 45 grammi.Nella sua disponibilità, inoltre, è stata rinvenuta la somma di denaro di 285 euro, divisa in banconote di diverso taglio, tutte accartocciate.All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.