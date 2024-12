Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'uomo, un 23enne di origine nigeriana, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Modena Sant’Anna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Nella mattinata di ieri il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune in Modena e provincia.