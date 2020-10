Spaccio di cocaina: quarto arresto in 4 giorni in zona Cialdini

Pare che la geografia delle aree più calde della città per spaccio di droga stia cambiando, spostando una delle zone rosse dal Novi Sad, negli ultimi tempi oggetto di lavori pubblici di manutenzione e riqualificazione, verso ovest, nell'area di via Cialdini, anch'essa già piazza di spaccio, soprattutto nell'area adiacente all'ex Corradini, ma mai con l'incidenza registrata in questi giorni. Una piazza che, stando alla cronaca di questa settimana, pare essere controllata da gruppi di spacciatori tunisini specializzati nel mercato della cocaina. Dopo i tre arresti consecutivi in flagranza di reato dei tre pusher colti in flagranza a vendere droga nei pressi del cavalcavia Cialdini, ieri, nel primo pmeriggio, grazie anche alla segnalazioni di residenti della zona che hanno ulteriormente focalizzato l'attività di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, è stato arrestato un 35enne di origini tunisine con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, dopo aver monitorato una cessione di stupefacente che il giovane aveva fatto nei confronti di una ragazza modenese, sono intervenuti, bloccandoli entrambi.Il giovane tunisino, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 25 euro in banconote di piccolo taglio - verosimile provento di pregressa attività di spaccio – e di 10 gr di cocaina, parte delle quale già divisa in dosi.Lo spacciatore è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima nel corso della mattinata odierna così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente della sostanza sarà segnalata alla Prefettura di Modena in qualità di assuntore.