Spaccio nei pressi delle scuole: blitz della polizia a Modena

Questa mattina i carabinieri di Modena insieme alla Polizia Locale dotati dell’unità cinofila addestrata per la ricerca di droga, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nelle aree adiacenti agli istituti scolastici del centro città, con particolare riferimento all’area dell’autostazione, finalizzato alla prevenzione allo spaccio.

Gli agenti hanno sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale un giovane trovato in possesso di una dose di cocaina. Inoltre, l’unità cinofila della Polizia Locale ha rintracciato un piccolo quantitativo di hashish, sottoposto a sequestro a carico di ignoti, su un’area comune vicina a un istituto scolastico.