Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei giorni scorsi gli agenti di Quartiere in servizio nella Zona 2 hanno fermato un ragazzo intento a consumare hashish non distante dalla scuola dove poco dopo sarebbe dovuto entrare per seguire le lezioni.Avvertito un forte odore della sostanza stupefacente, gli operatori della Polizia locale, in borghese, hanno sorpreso il giovane verso le 7.30 di mattina appartato in una zona nascosta poco distante dall'istituto scolastico che frequenta.Lo hanno fermato e trovato in possesso di oltre 5 grammi di hashish. La droga è stata posta sotto sequestro amministrativo; mentre il ragazzo, maggiorenne e di nazionalità italiana, senza precedenti penali, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti con conseguente ritiro cautelare della patente di guida e contestuale ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.