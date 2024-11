Storico evento Unimore: l'anno accademico si apre in carcere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La convenzione tra Unimore, la Casa Circondariale Sant’Anna ed ER.

GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, stipulata nel 2022, consente alle persone detenute nella struttura di accedere ai percorsi di studio universitari. Cerimonia aperta anche dall'ingresso dei docenti togati, due per ogni Dipartimento Unimore coinvolto nei corsi di laurea seguiti dagli studenti.



“L’Università rappresenta un luogo dove la cultura non conosce confini e dove le persone, indipendentemente dalle loro condizioni, possono accedere a strumenti concreti di emancipazione. La partecipazione di studenti, docenti e autorità istituzionali a questa cerimonia è testimonianza di un impegno comune nel promuovere un modello inclusivo di formazione, che riconosca la dignità e il valore di ciascun individuo. Un percorso, questo, che non riguarda solo l’accesso al sapere, ma la possibilità di costruire un nuovo senso di sé attraverso il confronto con le discipline e con la comunità.



La formazione può essere una chiave per trasformare una condizione difficile in un’occasione di cambiamento autentico e duraturo' – ha commentato il Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro.



'Grazie alla convenzione in vigore i detenuti ristretti presso la Casa Circondariale, in possesso di idoneo titolo di studio, possono richiedere l’iscrizione ai corsi di studio attivati presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e, dopo aver sostenuto le prove di verifica delle conoscenze o superato i test di ammissione previsti, intraprendere gli studi universitari. In base alle caratteristiche dei corsi di studio, alle risorse disponibili ed ai vincoli logistici e di sicurezza, l’Università individua i percorsi compatibili con la condizione detentiva per i quali fornire forme specifiche di assistenza e supporto per lo studio, compresa l’organizzazione delle prove di ammissione all’interno dell’Istituto' - ha affermato Susanna Pietralunga, referente per la convenzione e promotrice dell'iniziativa di oggi, condivisa ed accettata con entusiasmo sia dal rettore sia dal direttore del carcere.



'Questo percorso di studi che ho iniziato mi sta aiutando. Lo studio aiuta a riappropriarsi dal senso della vita, della nostra forza interiore. Ci aiuta ad acquistare coraggio e fiducia per costruire una vita nuova' - afferma Silvio, detenuto ed iscritto al corso di laurea in geologia. 'Credo che la cosa importante sia non smettere mai di pensare di poter realizzare qualcosa di bello, cecando allo stesso tempo di renderlo utile per chi vive con noi, dentro e, un domani fuori dal carcere'



La convenzione Unimore e Casa Circondariale prevede agevolazioni economiche tese a favorire l’iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia di 1° e 2° ciclo e ciclo unico delle persone in stato di detenzione e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale.

Unimore applica nello specifico, per le persone in stato di detenzione, l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie (ad eccezione del contributo regionale, dell’assicurazione e del bollo) nonché delle indennità e contributi con specifiche finalità (es. iscrizione a selezioni e prove di ammissione) fatte salve le imposte di bollo.



Nella foto, da sinistra, il Rettore Porro, il direttore della Polizia Penitenziaria Bertini, la referente della convenzione Unimore-Carcere Pietralunga, il direttore del carcere Sorrentini, e Silvio, studente detenuto