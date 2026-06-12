Strage di Modena, è stata dimessa la paziente ricoverata in terapia intensiva a Baggiovara

E' stata dimessa nei giorni scorsi la 53enne ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara dopo essere stata ferita nella strage del 16 maggio a Modena. La paziente è stata trasferita in una struttura dove proseguirà il suo percorso terapeutico. Restano gravi ed invariate, invece, le condizioni della donna di 55 anni ricoverata a Bologna, ancora in terapia intensiva, mentre il marito è in miglioramento.