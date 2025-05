Stretta dei controlli in zona tempio stazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Due uomini, un 28enne di origine nigeriana e un 22enne tunisino, sono stati individuati e sanzionati dai carabinieri per il possesso di sostanze stupefacenti nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio nella zona Tempio di Modena.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Modena con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna” di Bologna, ha avuto come obiettivo la prevenzione e repressione dei reati predatori e dell’attività di spaccio, fenomeni particolarmente diffusi in alcune aree urbane della città.

Il primo intervento è avvenuto in viale Guido Mazzoni, nei pressi del cavalcavia omonimo, dove i militari hanno fermato il cittadino nigeriano, notato per il suo comportamento sospetto. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire tre grammi di hashish.

Successivamente, i controlli si sono spostati all’interno del parco Giardino Ducale Estense, dove è stato identificato un 22enne tunisino, trovato in possesso di due spinelli e altri due grammi di hashish.

Entrambe le sostanze sono state sequestrate e per i due giovani è scattata una sanzione amministrativa per uso personale di droga, come previsto dalla normativa vigente.