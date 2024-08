'Taglio bosco Cassa di Espansione Secchia, gravi inadempienze Aipo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cosa che doveva avvenire in una fascia limitata e definita nei pressi degli argini e che invece sta avvenendo su circa 30 ettari di superficie boschiva dove vivono anche specie protette di animali. Ed è su questi lavori che oggi è intervenuto anche Paolo Silingardi, di Alleanza Verdi Sinistra, secondo il quale Aipo si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze. 'Alleanza Verdi Sinistra - si legge in una nota - esprime profonda preoccupazione per le gravi inadempienze commesse dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) nell'attuazione del progetto della cassa di espansione del fiume Secchia. Nonostante le prescrizioni obbligatorie indicate nei documenti autorizzativi, AIPO non ha rispettato tre requisiti fondamentali: evitare interventi di taglio tra il 15 marzo e il 15 luglio per proteggere la fauna locale, la creazione di un'area verde alternativa prima dell'avvio dell'intervento, l'implementazione di un efficace piano di comunicazione e coinvolgimento della popolazione locale.









Nel frattempo, sul piano del consiglio comunale, su questo punto è stata annunciata la presentazione di una interrogazione da parte del Movimento 5 Stelle con la quale si chiede conto delle ragioni sul totale disboscamento dell'area, spiegazioni sulle opere di compensazioni annunciate e tempi di realizzazione