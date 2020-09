Tamponi su 'auto e via': pronte le postazioni a Carpi e Mirandola

Due nuove postazioni Drive-Through in provincia di Modena: i tamponi in modalità “fast” su appuntamento saranno eseguiti anche a Carpi, a partire da domani, sabato 5 settembre, e a Mirandola, dove l’avvio è fissato per lunedì 7 settembre.l’area designata, concessa gratuitamente dal Comune di Carpi, è quella di viale dell’Agricoltura 45, dove ha sede Carpi Fashion System Center. Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, saranno eseguiti circa 150 tamponi al giorno.anche qui grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, è stata individuata l’ex area MAP, in via Mazzone 45: qui, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12, personale infermieristico effettuerà i tamponi programmati dall’Ausl, con un potenziale iniziale di 150 test al giorno.In entrambi i punti, che si aggiungono a quelli già attivi a Modena, Vignola, Pavullo e Castelfranco Emilia, l’esecuzione dei tamponi è riservata ai cittadini che, rientrando nelle categorie che necessitano dell’esame (rientri dall’estero, doppio tampone per accertare la guarigione, ecc), hanno ricevuto la convocazione da parte dell’Azienda USL di Modena.Si potenzia così la rete delle postazioni Drive-Through della provincia di Modena, per far fronte a una richiesta in continuo aumento, al fine di proseguire nell’attività di tracciamento, isolamento e test che consente all’Azienda sanitaria un costante monitoraggio dell’evoluzione del virus e ai cittadini di poter usufruire del servizio vicino alla loro residenza.