Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La donna si era intrufolata nel parcheggio dell'attività e, nell'intento di prelevare il monopattino, aveva rotto i due catenacci con cui era stato assicurato alla rastrelliera. Nella sua borsa sono stati rinvenuti un grosso cacciavite e una tronchese, motivo per il quale è stata anche denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.All'esito dell'udienza, svoltasi oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.Foto di archivio, non collegata ai fatti descritti