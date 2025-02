Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' successo ieri sera. La donna si era introdotta all'interno del supermercato in via Canaletto Sud e si aggirava nelle corsie di esposizione della merce curiosando tra gli scaffali.Il suo fare sospetto ha attirato l'attenzione di una guardia che l'ha tenuta monitorata mentre si era soffermata al reparto cosmetici, iniziando a occultare dei prodotti nei vestiti per poi dirigersi verso le casse. Inseguita dalla la donna è stata raggiunta e fermata ma nel tentativo di liberarsi la donna ha sferrato uomo alcuni colpi al viso procurandogli lievi all'addetto alla sicurezza. Bloccata e raggiunta anche dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, è stata presa in consegna dai militari. La donna è risultata avere diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Da l'arresto per tentata rapina impropria. La refurtiva, per un valore di circa 400 euro, è stata restituita.Condotta dinanzi al Giudice di Modena questa mattina, dopo la convalida del provvedimento precautelare adottato dai militari, la donna è stata rimessa in libertà.