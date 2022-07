Teramo, malore improvviso: muore a 41 anni consigliere comunale Speca

Politica in lutto in Abruzzo. Il consigliere comunale del Pd a Teramo, Massimo Speca (capogruppo in consiglio ed ex segretario provinciale Dem), è morto ieri vittima di un malore improvviso. Aveva 41 anni, lascia la moglie e due figli. Speca aveva lavorato ieri mattina alle Commissioni consiliari, verso le 14 era tornato a casa e nel pomeriggio la moglie lo ha trovato senza vita sul pavimento. Speca non aveva problemi di salute.'Una tragedia incredibile colpisce tutta la nostra comunità. Massimo Speca, giovane avvocato, consigliere comunale e capogruppo del Pd Teramo, è venuto a mancare a soli 41 anni - scrive Michele Fina, segretario del Partito democratico abruzzese -. Il dolore per questa morte inaccettabile è amplificato dal pensiero per la sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli piccoli. Ci stringiamo tutti intorno a loro'.'L'amministrazione comunale, sconvolta dall'accaduto, si stringe attorno al dolore dei familiari. In seguito al grave lutto sono stati annullati tutti gli eventi in corso a Teramo e il sindaco Gianguido D'Alberto ha disposto che nel giorno dei funerali venga proclamato il lutto cittadino' - fa sapere l'amministrazione comunale.