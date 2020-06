Torna La Pressa di carta: speciale gratuito dedicato alla ripartenza

Quinto numero speciale cartaceo de La Pressa. Dopo esserci occupati di cultura, urbanistica, sanità e ambiente, il nostro quotidiano on line ha dedicato questa uscita alla ricostruzione dopo la fase acuta della emergenza Covid. Trentadue pagine nelle quali abbiamo ripercorso le tappe della emergenza sanitaria, attraverso la chiusura nelle ultime settimane di tutti i reparti Covid in provincia di Modena, per poi concentrarci sulle prime misure economiche messe in campo dalle amministrazioni locali modenesi per arginare la crisi provocata dal lockdown. Nello speciale un ampio approfondimento sulla Bassa e sulle Terre di Castelli, un intervento ottimista del sindaco 'del sorriso' Gianni Gargano di Castelfranco Emilia, il punto sul turismo in Appennino, l'immancabile Paride e diversi altri spunti.Abbiamo pubblicato anche alcuni dei tantissimi disegni inviati alla nostra redazione dai bambini durante le settimane di quarantena.La Pressa di carta verrà distribuita gratuitamente nelle attività commerciali e nei punti di aggregazione di Modena e provincia. Il giornale è interamente scaricabile a questo link