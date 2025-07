Tradizione e Sapori di Modena: marchio tra cultura del cibo e sviluppo del territorio

Nel panorama delle politiche per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali, il marchio collettivo 'Tradizione e Sapori di Modena' si inserisce come uno strumento a metà strada tra la tutela identitaria e la promozione economica. Nato per iniziativa della Camera di commercio di Modena nel 2003, il marchio raccoglie e rappresenta un gruppo selezionato di prodotti agroalimentari tradizionali del territorio modenese, offrendo una cornice di riconoscibilità e garanzia per consumatori, operatori economici e istituzioni. L'obiettivo è duplice: da un lato promuovere un sistema di qualità legato alla tipicità e alla tracciabilità dei prodotti, dall9altro sostenere le imprese locali nella loro competitività, favorendo sinergie tra produzione, turismo e cultura. Non si tratta dunque solo di certificare un'origine, ma di costruire un racconto coerente e condiviso del territorio modenese attraverso i suoi sapori identitari. Tra questi rientrano, ad esempio, il nocino, il borlengo, la crescentina, il mirtillo nero e i tortellini.Prodotti che raccontano la quotidianità della tavola modenese, la cultura contadina e artigianale, e rappresentano un patrimonio che rischierebbe altrimenti di scomparire sotto la pressione della standardizzazione. Per i produttori, aderire al marchio non significa semplicemente apporre un'etichetta, ma entrare in una rete riconosciuta, che permette di rafforzare la propria presenza sul mercato e ottenere maggiore visibilità.Secondo i dati della Camera di Commercio, oggi sono circa 300 le imprese licenziatarie del marchio, a testimonianza di un interesse crescente verso strumenti collettivi di valorizzazione del territorio. I dati economici confermano l9importanza di sostenere le filiere locali. Nel 2022, secondo la Regione Emilia-Romagna, il valore della produzione agricola regionale ha superato i 5,8 miliardi di euro, con un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, l'export agroalimentare regionale ha raggiunto nel 2023 i 9,7 miliardi di euro (dati Unioncamere e Nomisma), consolidando il settore come una delle principali voci dell'economia emiliano-romagnola.Pur non essendo rivolto direttamente all'export, il marchio 'Tradizione e Sapori di Modena' contribuisce a rafforzare la reputazione del territorio anche al di fuori dei confini locali. Le imprese licenziatarie beneficiano infatti di iniziative promozionali, progetti di filiera, formazione tecnica, eventi turistici e occasioni di racconto collettivo. Il marchio favorisce così non solo la sopravvivenza economica di molte realtà produttive, ma ne rafforza il posizionamento identitario. Anche in ambito turistico, 'Tradizione e Sapori di Modena' contribuisce a strutturare offerte legate all'enogastronomia esperienziale: laboratori, degustazioni, percorsi del gusto. Il cibo tradizionale diventa così un ponte tra economia e cultura, tra produttori e visitatori, tra memoria e innovazione.In un contesto in cui la domanda turistica è sempre più orientata alla scoperta delle eccellenze locali, il marchio può rappresentare una chiave di lettura del territorio e dei suoi valori. La Camera di Commercio, attraverso il marchio, svolge un ruolo attivo nella promozione delle filiere locali e nel coordinamento tra istituzioni, imprese e associazioni con l'obiettivo di comunicare un'identità gastronomica e al contempo sostenere un modello di sviluppo locale fondato sulla qualità, la coesione territoriale e la sostenibilità.Le attività di promozione si sviluppano sia in ambito nazionale che internazionale, con iniziative fieristiche, azioni formative e strumenti di comunicazione digitale. In un contesto competitivo e globalizzato, il futuro delle tradizioni locali dipende dalla capacità di organizzarsi in rete e di trasmettere valore. Il marchio 'Tradizione e Sapori di Modena' si muove in questa direzione: non è un simbolo autoreferenziale, ma un mezzo di riconoscimento e presidio, che può contribuire a rendere più forte e coesa l'identità economica e culturale del territorio modenese. Farlo con coerenza significa fare sistema, valorizzare ciò che è autentico e dare voce, con strumenti adeguati, a quei prodotti che parlano di una Modena quotidiana, concreta e ancora capace di custodire saporiantichi.