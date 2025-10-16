Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Oerazione della Polizia di Stato che durante la notte ha bloccato le vie di fuga e si è appostata dentro un cantiere edile per osservare i movimenti. Un 35enne nigeriano bloccato con crack

Due agenti posizionati all’interno di un cantiere edile attiguo al parco, nei pressi della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi”, per poter osservare e monitorare i movimenti di un uomo, 35enne di origine nigeriana, il cui atteggiamento aveva destato sospetto negli operatori di polizia. Un’altra pattuglia, al fine di bloccare eventuali vie di fuga, collocata nella vicina via Due Canali

Una mossa a tenaglia quella degli operatori della Squadra Volante che alle 2 di questa notte, al parco XXII aprile, hanno portato a bloccare uno spacciatore che agiva all'interno del parco.
L'uomo, dopo essersi guardato attorno, si è alzato dalla panchina per portarsi nei pressi di un albero e raccogliere da terra sotto il fogliame un involucro.

Da lì a poco, gli agenti hanno notato sopraggiungere a bordo di un monopattino elettrico un uomo con il cappuccio della felpa indossato. Ritendendo verosimile che potesse trattarsi di un potenziale cliente, le due pattuglie sono intervenute, riuscendo a bloccare il 35enne, che vistosi scoperto ha cercato di disfarsi dell’involucro, gettandolo a terra.
All’interno della confezione sono state rinvenute 16 dosi di crack per complessivi 4,62 grammi, pronte per la cessione.
Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Landini a Modena: 'Patrimoniale dell'uno per cento sui super ricchi, per finanziare sanità scuola e lavoro'

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Donazione capelli, un protocollo per sostenere i pazienti oncologici

Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

Sant'Agostino del futuro, per Italia Nostra gli alberi non sono compatibili

