Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Due agenti posizionati all’interno di un cantiere edile attiguo al parco, nei pressi della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi”, per poter osservare e monitorare i movimenti di un uomo, 35enne di origine nigeriana, il cui atteggiamento aveva destato sospetto negli operatori di polizia. Un’altra pattuglia, al fine di bloccare eventuali vie di fuga, collocata nella vicina via Due Canali



Una mossa a tenaglia quella degli operatori della Squadra Volante che alle 2 di questa notte, al parco XXII aprile, hanno portato a bloccare uno spacciatore che agiva all'interno del parco.

L'uomo, dopo essersi guardato attorno, si è alzato dalla panchina per portarsi nei pressi di un albero e raccogliere da terra sotto il fogliame un involucro.



Da lì a poco, gli agenti hanno notato sopraggiungere a bordo di un monopattino elettrico un uomo con il cappuccio della felpa indossato. Ritendendo verosimile che potesse trattarsi di un potenziale cliente, le due pattuglie sono intervenute, riuscendo a bloccare il 35enne, che vistosi scoperto ha cercato di disfarsi dell’involucro, gettandolo a terra.

All’interno della confezione sono state rinvenute 16 dosi di crack per complessivi 4,62 grammi, pronte per la cessione.

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

