Trasporto pubblico locale: lunedì 16 gennaio 4 ore di sciopero in Seta

Proclamato da USB, dalle 17.30 alle 21.30 urbano, dalle 17.00 alle 21.00 extraurbano, nelle tre province servite da Seta: Piacenza, Reggio, Modena

'Le dinamiche delle relazioni industriali in Seta, ormai sono consolidate, ogni volta che si devono erogare somme dovute ai propri dipendenti, arrivano i soliti sindacati e firmano il dettato aziendale, abbassando di fatto la cifra che doveva essere percepita.



Sia la Suprema Corte di Cassazione, sia la Corte di Giustizia Europea, hanno stabilito che nel settore privato la giornata in ferie deve essere pagata come giornata lavorativa, allora perché i sindacati in seta: CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL, devono negare quando dovuto a tutti i lavoratori anche a chi non è rappresentato da queste sigle?'. Lo affermano e chiedono i responsabili regionale di USB che oggi hanno ricordato le 4 ore di sciopero proclamate per domani 16 gennaio, dalle 17.30 alle 21.30 urbano, dalle 17.00 alle 21.00 extraurbano, nelle tre province servite da Seta: Piacenza, Reggio, Modena.



Dalle ore 9,30 alle ore 13 davanti all'autostazione, i sindacalisti hanno organizzato anche un banchetto informativo per spiegare le ragioni dello sciopero.



Dalle 16.00 alle 18.30 è stato invece organizzato un banchetto in via delle suore, deposito di Seta, per la raccolta firme per il reclamo gerarchico.



Nella foto i referenti modenesi del sindacato Giovanni Miele e Sebastiano Taumaturgo





