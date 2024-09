Trasporto pubblico Modena, anche per la CGIL 'direzione incapace'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questa cornice Marco Bottura invita a riportare l'attenzione su quello che secondo la CGIL è però il problema originario, legato al definanziamento del trasporto pubblico.



'In più occasioni i sindacati confederali, unitariamente, hanno ribadito che i problemi di base risiedono nel definanziamento del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, che contribuisce per il 70% al sostegno economico delle aziende di trasporto pubblico locale. Tale definanziamento sta portando alla deriva le imprese che gestiscono il trasporto strozzando le risorse destinate al rinnovo del Contratto Nazionale e creando così le condizioni per rendere poco attrattivo il settore: stipendi bassi e turnazioni sempre più pesanti che causano una crescente fuga verso altri settori, da cui deriva una carenza cronica di personale'.



E in questo contesto anche regionale che si inserisce un caso Modena, bacino in cui Seta- afferma Bottura 'soffre anche di un sottofinanziamento derivante da un basso “corrispettivo chilometrico” provinciale inferiore a quello di altri territori e di un’effettiva incapacità della direzione aziendale nel tenere le relazioni sindacali, che spesso sfocia in atti unilaterali, come gli ultimi episodi relativi a premi e indennità.



Nel recente incontro in Prefettura tenuto il 19 settembre con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro si era convenuto di aprire un confronto con Seta con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e affrontare le problematiche legate alla turnazione, confronto che da parte della Filt Cgil rimane comunque aperto in quanto i problemi sul territorio restano irrisolti' - sottolinea Bottura che conclude. 'La mobilità dei cittadini, così come gli altri servizi di welfare pubblico, deve rimanere un diritto di tutti. Vogliamo una città europea, decongestionata dal traffico privato, meno inquinata e con un importante rete di trasporto pubblico locale. I sabotaggi e le poche risorse per il Tpl hanno l’effetto opposto, quello di mettere in ginocchio il settore e strumentalizzare politicamente la rabbia dei cittadini e dei lavoratori per andare verso una progressiva privatizzazione con meno servizi per i cittadini e meno tutele per i lavoratori'.