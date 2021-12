'Tanti agenti a controllare Green Pass, meno i criminali, per quello si usino gli steward'

Nella seconda giornata dall'introduzione del super Green Pass e del certificato verde anche sui mezzi pubblici, compresi quelli utilizzati dagli studenti, è continuata l'azione di una task force straordinaria di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Schierati ed in azione per i controlli degli esercizi commerciali ma soprattutto alle fermate dei bus e delle stazioni ferroviarie. Un grande dispiegameto di forze disposto dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto che non è passato inosservato a migliaia di cittadini soprattutto a coloro che scendendo da mezzi pubblici o treni si sono trovati davanti ad una barriera di personale in divisa pronti a controllare il possesso del certificato. Cosa che non è passata inosservata con un certo disappunto anche al segretario provinciale del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia Otto Orfello.

'Tale attività distoglie dalle normali azioni di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto della criminalità in un momento in cui il personale è particolarmente impegnato ed è ridotto'. Il messaggio è chiaro: il lavoro di agenti specializzati e formati ad attività di pubblica sicurezza deve essere utilizzato per tali funzioni e non per fare i controllori. 'Per accertare il possesso del Green Pass si possono utilizzare gli stuward, o personale con il titolo di pubblico ufficiale senza mobilitare una tale quantità di agenti. Viene fatto per le manifestazioni sportive, per le attività economiche, perché non può essere fatto per il controllo del green pass sui bus o alle fermate?'Sul fronte dei risultati dei controlli, la situazione modenese rimane sostanzialmente tranquilla. Il rispetto delle regole è diffuso. 'Nel primo giorno di entrata in vigore della nuova normativa, si è registrato un sostanziale rispetto delle regole imposte' - fa sapere la prefettura.Per i prossimi giorni, sulla base del Piano varato dal Prefetto lo scorso 2 dicembre, i controlli sul possesso del green pass avranno ad oggetto, in particolare:1) gli esercizi pubblici e le attività commerciali ed economiche in generale, con particolare riferimento alle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande;2) i locali adibiti a sale da ballo o discoteche e quelli che, comunque, prevedono lo svolgimento occasionale di eventi danzanti;3) le autostazioni e le fermate del trasporto pubblico locale di linea.Mirati controlli saranno effettuati nel periodo delle festività natalizie, con riguardo al rispetto della normativa anti-contagio, anche al fine di prevenire assembramenti, con specifico riferimento alle vie, alle piazze e ai trasporti pubblici nel centro storico di Modena.In Questura è stato attivato un tavolo tecnico per la trasposizione sul piano operativo delle determinazioni del Comitato.'Sui mezzi pubblici stanno operando su tutta la provincia circa 15 verificatori dell’Azienda SETA, con mansioni di supporto alle forze di polizia.L’Azienda U.S.L. e l’Ispettorato territoriale del Lavoro, sulla base delle direttive emanate, stanno effettuando verifiche sul rispetto delle disposizioni in tema di possesso del green pass sui luoghi di lavoro.Particolare attenzione è stata in questo periodo dedicata, inoltre, dalle forze di polizia ai canali di comunicazione informatica per prevenire azioni dimostrative da parte dei cosiddetti “no vax” e per contrastare il fenomeno dei certificati vaccinali contraffatti.Al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - conclude la Prefettura - è stata condivisa ancora una volta la necessità di proseguire con un modello integrato di controlli che sia in grado di garantire la tenuta e la coerenza complessiva del sistema di misure precauzionali, anch’esso integrato, volto ad assicurare la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio'