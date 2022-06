Tutto esaurito in Piazza XX per Note di stelle

Ad aprire la serata di martedì 7 giugno, l’autore Luigi Guicciardi ha presentato “I dettagli del male”, il nuovo libro sulle indagini del commissario Cataldo, alle prese con un misterioso omicidio ambientato nei territori di Modena e provincia.A seguire, con lo spettacolo “Liberi di volare”, gli Allegri Vagabondi hanno incantato il pubblico presente in piazza, invitando tutti i presenti a cantare e ballare sulle note degli indimenticabili brani dei Nomadi.La rassegna proseguirà martedì prossimo, 14 Giugno, alle ore 19.00 con la presentazione del libro di Micaela Magiera intitolato “La bambina sotto il pianoforte”, seguita alle ore 21.00 dal concerto “A tessere le note” dei The Weavers Trio.Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Sapori a Modena e Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it