Ubriaco alla guida si schianta contro tre auto in sosta

Si era messo alla guida conun automobilista 33enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale: dopo aver perso il controllo del suo mezzo, infatti, si è schiantato contro tre veicoli in sosta.Come ricostruito dall’Infortunistica, la Lancia Y condotta dall’uomo, residente in città, stava procedendo in direzione della Stazione piccola, quando, giunto in prossimità di una semi-curva, ha sbandato, urtando una Fiat Panda, una Lancia Y e una Land Rover parcheggiate a lato della carreggiata. Sul posto, quindi, dopo le chiamate di alcuni cittadini, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto e hanno sottopostoall’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 33enne, con un tasso di poco superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.. Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni.Inoltre, le tre auto in sosta urtate dalla Lancia sono rimaste danneggiate e perciò ai proprietari dei veicoli saranno fornite le informazioni della controparte, con cui potranno decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni ai mezzi.