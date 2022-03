Ucraina, l'Avis: 'Nessun pre-allarme per bisogno di sangue'

'Circolano in questi giorni notizie di pre allarmi per la raccolta straordinaria di sangue ed emoderivati per la situazione bellica in Ucraina. Avis Provinciale di Modena, riprendendo quanto affermato dal presidente di Avis Nazionale Gianpiero Briola e su comunicazione del Centro Nazionale Sangue, precisa che allo stato attuale non sono state attivate richieste di sangue da parte degli organismi preposti a livello internazionale'. Lo rende noto la sezione modenese dell'Associazione specificando di essere comunque pronta in caso di necessità. 'Nell’ipotesi che ciò accada, le associazioni di volontariato del sangue e le strutture trasfusionali riceveranno tutte le opportune indicazioni dal coordinamento nazionale. L’Avis modenese, anche in risposta ai tanti cittadini che si sono resi disponibili in questi giorni, conferma di essere pronta ad attivarsi e a darne immediata informazione ai donatori non appena giungessero precise indicazioni in merito'