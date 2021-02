Ultimo giorno in zona gialla: Cimone preso d'assalto

Piste ancora perfettamente preparate per una stagione mai iniziata, percorse solo da persone a piedi, con o senza sci sulle spalle, con ciaspole, bob trainati carichi di bambini. E' la montagna senza sci, negato dai provvedimenti dell'emergenza covid che da domani, con la zona arancione, non sarà libera neanche di vivere situazioni come queste negando il trasferimento tra Comuni.Unica deroga, per le società sportive nelle quali si allenano agonisti. Per loro alcuni impianti aperti e piste dedicate. La delusione degli operatori è massima. Nelle parole del direttore della scuola sci Cimone c'è tutto il rammarico per una stagione preparata con enormi investimenti e più volte rinviata dal governo all'ultimo momento. Per loro una beffa nella beffa in quanto, a differenza di quanto è concesso in altri sport individuali, è loro vietato anche organizzare lezioni singole o di gruppo, nonostante la possibilità di un contesto tale di garantire il massimo delle distanze di sicurezza e delle precauzioni.Nel video Diego Magnani, Direttore Scuola sci Cimone