Rapporto uno a uno, ovvero ogni tonnellata di rifiuto bruciato genera una tonnellata di anidride carbonica emessa in atmosfera. E se i rifiuti bruciati sono quelli dell'inceneritore di Modena, che nel 2019 ammontavano a 207.000 tonnellate, ciò significa l'equivalente quantità in anidride carbonica. Così come nel 2018, per 211.000 tonnellate di rifiuti bruciati è stata prodotta la medesima quantità di Co2. Quantità enormi quelle prodotte in un anno. Per avere un metro di paragone di ciò di cui stiamo parlando consideriamo che ci stiamo riferendo ad una quantità di Co2 prodotta dall'inceneritore di Modena in un anno, oltre 100 volte superiore alla quantità di anidride carbonica che sarà risparmiata, sempre in un anno, al termine degli interventi di riqualificazione energetica sugli oltre 200 edifici pubblici comunali. Programmati dal 2007 in 9 anni.Dati impressionanti per dimensione e portata, anche politica. Sicuramente in grado di fare riflettere. Dati pubblicati da Hera, gestore dell'impianto, nella sua periodica Dichiarazione ambientale sull'inceneritore, quelli relativi alle emissioni di Co2 emesse ogni anno dal camino dell'impianto di via Cavazza. Da fare impallidire le buone pratiche in onore del protocollo di Kyoto, dichiarate nei Patti per i sindaci o nelle manifestazioni, anche modenesi, del “Global strike for future” guidate dal verbo di Greta Thunberg.Perchè a Modena in realtà, il pubblico, il sistema pubblico, esprime questo. Un inceneritore enorme, sovradimensionato, che a differenza di quanto succede per i cugini europei spesso presi ad esempio, per volontà politica non è stato trasformato in ciò che doveva essere in grado di fare bruciano rifiuti: risparmiare il saldo di Co2 finale, generando energia da teleriscaldamento per una potenza pari a 10.000 caldaie che avrebbero tolto anziché immesso dall'atmosfera e dell'aria modenese centinaia di migliaia di tonnellate di gas serra. Progetto, lo abbiamo ricordato, lanciato in pompa magna nel 2009 da Hera e dal Comune, dove l'assessorato all'ambiente era guidato dall'attuale presidente Abitcoop Simona Arletti, e mai attuato. Una politica che insieme a Hera ha scelto la via della produzione di energia elettrica che Hera stessa oggi e da anni rivende al gestore nazionale e che aggrava anziché migliorare, il saldo modenese nelle emissioni di C02. Che si attesta da anni, nel rapporto 1:1, sempre ad oltre 200.000 tonnellate di anidride carbonica immessa.

Superando del doppio la soglia PRTR 'Pollutant Release and Transfer Registers' stabilita a livello europeo sulle emissioni. Ma qui Hera, nella stessa dichiarazione ambientale, interviene confermando la quantità ma ridimensionanto la qualità del dato. 'Occorre specificare - afferma Hera - che tale soglia non si riferisce a limiti di legge o prescrittivi, ma a valori di riferimento che, se superati, debbono essere comunicati ad ISPRA, che li inserisce nel Registro nazionale ed europeo e pertanto i dati indicati rientrano nella dichiarazione annuale PRTR.



Ma Hera va oltre e pur confermando con il proprio grafico chiarissimo sul rapporto 1:1 e il superamento del doppio dei parametri europei specifica la differenza di tipologia di anidride carbonica, differenziandola di fatto tra più dannosa o meno dannosa per l'ambiente.



'L combustione del rifiuto contribuisce in maniera decisamente più contenuta all’effetto serra' - scrive Hera

I rifiuti urbani sono costituiti prevalentemente da carbonio di origine non fossile pertanto la CO2 che viene emessa in seguito alla loro combustione non aumenta il budget globale planetario poiché si tratta proprio della reimmissione di quella quota di anidride carbonica precedentemente sottratta all’atmosfera dal mondo vegetale per la crescita (fotosintesi clorofilliana)'. Al di la del fatto che il saldo zero avverrebbe se la trasformazione delle sostanze avvenisse sul posto, e non al lordo dell'anidride carbonica immessa a seguito del trasporto (ricordiamo che sono circa 34.000 i mezzi pesanti che in un anno vanno e vengono dall'inceneritore di Modena) dei rifiuti stessi, ci chiediamo perché questa considerazione non viene fatta quando si parla di inquinamento da biomasse, ormai messe al bando nonostante il suffisso bio nelle campagne





E allora, viene da pensare, perché questo disc