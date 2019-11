Unicef, il prefetto e il dottor Iughetti incontrano i bambini

Questa mattina i bambini delle scuole primarie Palestrina e Saliceto Panaro, accompagnati dai loro insegnanti e dal professor Lorenzo Iughetti, presidente provinciale dell’Unicef, sono stati ricevuti dal prefetto Maria Patrizia Paba per la consegna del Rapporto dell’Associazione per l’anno 2019, nel 30° anniversario della firma della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sottoscritta dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Nel corso dell’incontro i bambini hanno a turno illustrato i contenuti del Progetto Scuola Amica 2019 promosso dall’Unicef, incentrato sui temi dell’educazione ai diritti e improntati ai criteri di non discriminazione, ascolto e partecipazione, con una particolare attenzione al tema del bullismo. All’incontro erano presenti anche la Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Marisa Cesario e la stilista Anna Marchetti, che ha fatto dono al Prefetto di una “Pigotta”, bambola di pezza simile a quelle che vengono donate all’Unicef per finanziare le sue iniziative. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza delle iniziative di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’infanzia, che devono rappresentare una sollecitazione per chiunque abbia responsabilità pubbliche e un richiamo ad una maggiore attenzione da parte di tutti verso il mondo dei bambini.