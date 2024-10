Unimore, ecco i nuovi Direttori di dipartimento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Direttori di Dipartimento eletti per il triennio 2024-2027 sono:Annamaria Contini – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (confermata)Paolo Di Toma – Dipartimento di Comunicazione ed EconomiaMassimo Dominici – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'AdultoFrancesco Leali – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”Caterina Longo – Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina RigenerativaDavide Mazzi – Dipartimento di Studi Linguistici e CulturaliMassimo Milani – Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (confermato)Sergio Polidoro – Dipartimento di Scienze Fisiche e Matematiche

Lorena Rebecchi – Dipartimento di Scienze della Vita (confermata)

Mauro Soldati – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Marco Vinceti – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze



'La multidisciplinarietà – sottolinea Carlo Adolfo Porro - è un principio cardine per Unimore, che trova nel contributo dei vari ambiti del sapere la sua maggiore forza. I Direttori di Dipartimento svolgono un ruolo essenziale in questo processo, in quanto garantiscono che la didattica e la ricerca siano coordinate e si sviluppino in una visione unitaria, aperta alla collaborazione tra discipline diverse. Il Direttore non si limita a gestire le attività del proprio Dipartimento, ma opera come punto di raccordo tra i saperi. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità che richiede equilibrio, attenzione alle sfide future e la capacità di declinare le linee strategiche di Ateneo orientando l'azione del Dipartimento verso obiettivi concreti e condivisi, che coinvolgano tanto la comunità accademica quanto il territorio'.