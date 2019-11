Unimore: il Prof. Pacillo lascia la direzione di giurisprudenza

sidero ringraziare tutti gli amici e Colleghi del Dipartimento, il personale amministrativo e tutti i rappresentanti degli studenti. Oso sperare che docenti e studenti sappiano cogliere la serietà delle mie motivazioni, e che il lavoro fatto nei trascorsi 12 mesi, in un quadro non sempre agevole, abbia dato prova della mia serietà e del mio impegno nello svolgere questo servizio'. Concludendo il suo messaggio con un augurio. 'A Voi tutte e tutti i più cari voti di ogni cosa buona per il futuro'

'Da questo momento non sono più il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIMORE'Con questa frase il professor Vincenzo Pacillo ha comunicato ieri sera, sul suo profilo Facebook, la decisione di lasciare la guida del dipartimento, motivandola come frutto di una decisione personale che lui stesso dichiara 'sofferta'. 'Frutto di accadimenti che' - si legge nel suo post - 'portano la coscienza individuale a dover prendere delle decisioni personali sofferte''Il Decano del Dipartimento di Giurisprudenza - scrive Pacillo - è già stato informato delle mie determinazioni e sta provvedendo a rendere l'elezione e la nomina di un nuovo Direttore il più rapida possibile, entro i limiti posti dai regolamenti vigenti'È bastato poco perché il post si diffondesse con rapidità nella rete generando decine di messaggi ed attestati di stima nei suoi confronti. Da colleghi, amici, che Pacillo ringrazia: 'De